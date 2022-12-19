أخبار ريال مدريد اليوم: بنزيما يعتزل دوليًا .. وأنشيلوتي يقرر مصيره

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022:

أعلن كريم بنزيما اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا، في أعقاب نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي خرج منها قائد ريال مدريد بسبب الإصابة.

بنزيما نشر عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على الأمر، وكتب: "لقد بذلك جهدي، وهناك أخطاء تم ارتكابها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي، وقصتنا انتهت الآن".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن تشيلسي بدأ اتخاذ الخطوة الأولى للتعاقد مع يوشكو جفارديول مدافع منتخب كرواتيا وأحد أبرز نجوم كأس العالم 2022.

الصحيفة أكدت أن تشيلسي سيقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع جفارديول، لاستباق اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي باللاعب.

ويعي تشيلسي أن المنافسة على المدافع الكرواتي ستصبح أشد إذا ما انتظر حتى الصيف، ولذلك سيقدم عرضه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كشف رود فان نيستلروي المدير الفني لنادي آيندهوفن الهولندي أن كودي جاكبو نجم الفريق قريب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية قال فان نيستلروي: "نحن نعلم فقط أنه سيأتي وقت لن يكون هناك إمكانية فيه للرفض، إذا كان لدي خيار، أفضل أن يغادر في الصيف".

جاكبو يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد، وجاء مستواه في كأس العالم 2022 ليجذب إليه المزيد من الأنظار.

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مستقبله مع النادي الملكي في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية.

وقال أنشيلوتي عما إذا كان سيتولى تدريب منتخب البرازيل: "لا أعرف المستقبل، لكن أنا سعيد جدًا في ريال مدريد".

وأضاف: "عقدي يمتد حتى 2024، وإذا لم تتم إقالتي فلن أرحل، سيكون هناك وقت للتفكير في مستقبلي لاحقًا".