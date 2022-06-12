أخبار ريال مدريد اليوم: "بند هالاند" يقرب إندريك .. وتحرك نحو هدف برشلونة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد وافق على أن يضع بندًا يمنعه من التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند إذا ما نجح في التعاقد مع البرازيلي إندريك لاعب بالميراس.

إندريك اقترب للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد، وطلب وكلاء البرازيلي من النادي الملكي أن يضع بندًا يمنعه من التحرك للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي في المستقبل.

وكلاء إندريك يصرون على أن البرازيلي يملك صفات مماثلة لما يتمتع به هالاند، وأنه إذا تعاقد ريال مدريد مع النرويجي فإن إندريك لن يلعب بشكل منتظم في "سانتياجو برنابيو".

موقع "Todofichajes" الإسباني كشف أن ريال مدريد كان قريبًا للغاية من التعاقد مع الكوري سون هيونج مين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي في الصيف الماضي.

لكن مع استمرار ماركو أسينسيو، فإن ريال مدريد قرر ألا يضغط أكثر للتعاقد مع سون، والانتظار حتى التعرف على مصير أسينسيو.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيعود من جديد للتعاقد مع سون، حيث يضعه في قائمة أبرز أهدافه في سوق الانتقالات.

موقع "برنابيو ديجيتال" الإسباني كشف أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا نجم وسط نادي نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان يرغب في ضم فابيان رويز نجم نابولي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، ليحول أنظاره نحو لوبوتكا.

ومن المرجح أن يحبذ لوبوتكا فكرة اللعب مع ريال مدريد، لكن تلك الصفقة قد تكلف النادي الملكي حوالي 60 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد سيقدم عرضًا إلى نادي تشيلسي بقيمة 10 ملايين يورو، للتعاقد مع سيزار أثبيليكويتا مدافع الفريق.

ويرغب أنشيلوتي في تدعيم خط الدفاع، ويرى أن قائد تشيلسي سيكون إضافة مثالية سواء في الظهير الأيمن أو قلب الدفاع.

أثبيليكويتا كان أحد أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر تمديد عقده مع تشيلسي.