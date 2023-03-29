أخبار ريال مدريد اليوم: اهتمام بضم ليروي ساني .. وقائمة لتعزيز الظهير الأيمن

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 29 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 مارس 2023:

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن نادي لايبزيج لا ينوي التفريط في خدمات الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع الفريق في الصيف المقبل.

التقرير أكد أن إدارة لايبزيج تريد الاحتفاظ بخدمات المدافع الكرواتي الدولي، الذي يثير اهتمام ريال مدريد، حتى صيف 2024 على أقل تقدير.

وشدد التقرير على أنه حتى في حالة وصول عرض يتجاوز حاجز 100 مليون يورو، فإن ذلك لن يغير رأي إدارة النادي الألماني.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن أداء داني كارباخال الظهير الأيمن للفريق خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب إسبانيا أثارت القلق في مكاتب ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن تراجع مستوى كارباخال دفع إدارة ريال مدريد إلى وضع قائمة طويلة بالبدائل المحتملة للإسباني الدولي تمهيدًا للتعاقد مع أحد الخيارات في المستقبل القريب.

وكشفت الصحيفة عن قائمة ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيمن، والتي تضم الإنجليزي ريس جيمس لاعب تشيلسي، والبرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بايرن ميونخ، والأرجنتيني خوان فويث لاعب فياريال، والإيطالي دافيد كالابريا لاعب ميلان.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن نادي نابولي الإيطالي يقترب من تجديد عقد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا حتى عام 2028.

نابولي يسعى بهذه الحركة الاستباقية إلى قطع الطريق على الأندية المهتمة بخدمات أبرز نجومه في الموسم الحالي، وعلى رأسها ريال مدريد.

ويريد نابولي أن يمتلك اليد العليا في أي مفاوضات قادمة للتعاقد مع اللاعب في المستقبل، وألا يضطر لبيعه بسعر منخفض.

أفاد موقع "Fichajes" الإسباني أن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيضع خطة للتعاقد مع جناح مانشستر سيتي السابق إذا قرر ماركو أسينسيو الرحيل عند نهاية عقده.

مع انتهاء عقده في عام 2025، ارتبط الدولي الألماني بالابتعاد عن النادي البافاري.

ومع بحث ريال مدريد عن مهاجم في الصيف، يمكن أن يكون ساني إضافة مثيرة لبطل إسبانيا وأوروبا.