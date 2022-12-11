أخبار ريال مدريد اليوم: "الملكي" يريد بونو .. وهازارد إلى الدوري الأمريكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، بعد مستواه المبهر مع "أسود الأطلس" خلال منافسات كأس العالم 2022.

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع حارس إشبيلية الإسباني، خاصة وأن بونو تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 53 مباراة من أصل 120 مشاركة مع النادي الأندلسي.

نيكولو شيرا الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات كشف عن تفاصيل جديدة في عقد البرازيلي إندريك مع ريال مدريد.

شيرا أكد أن إندريك سيوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات فقط مع ريال مدريد، بالنظر إلى أنه لم يبلغ بعد 18 عامًا، مما يعني أن عقده سيكون حتى 2025 فقط.

إلا أن شيرا شدد على أنه وبمجرد أن يصل إندريك إلى 18 عامًا، سيوقع عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات، مما سيبقيه مع النادي الملكي حتى صيف 2030.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفكر في عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ريال مدريد يعمل على إغلاق صفقة إندريك أولًا، والذي سيصل إلى النادي الملكي في صيف 2024، لكنه لن يقوم بأي صفقة جديدة في يناير، حتى في حالة رحيل بعض اللاعبين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية زعمت أن البلجيكي إيدين هازارد يفكر جديًا في المغادرة إلى الدوري الأمريكي في نهاية عقده مع النادي الملكي.

التقرير لم يكشف عن هوية النادي الأمريكي المهتم بالحصول على هازارد، إلا أنها كشفت عن رغبة اللاعب في خوض تجربة اللعب في الولايات المتحدة.