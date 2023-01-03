أخبار ريال مدريد اليوم: "الملكي" يبدأ التخطيط لفريق 2024 بصفقتين مدويتين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر في التخلص من خمسة لاعبين من صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

التقرير كشف أن ريال مدريد يخطط للتخلي عن خدمات كل من: ألفارو أودريوزولا، وداني سيبايوس، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، وماريانو دياز، لكن إذا وصل العرض المناسب لأي منهم.

ولن يمانع ريال مدريد استمرار جميع هؤلاء اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي، لكن في حالة وصول عرض مناسب لأي منهم فإن النادي سيدرسه مع اللاعب.

موقع "football365" الإنجليزي أكدت أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات داني أولمو نجم وسط نادي لايبزيج الألماني.

أولمو يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أكد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا، أن النادي الملكي يقترب من تجديد عقد الألماني توني كروس.

أنشيلوتي أكد خلال تصريحاته أن كروس واثق من رغبته في تمديد عقده، وأنه يرغب في الاعتزال بقميص ريال مدريد بالفعل، لكنه يرغب في الاستمرار لوقت أطول في الملاعب.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخطط لتشكيل فريق يجمع العديد من النجوم في صيف 2024، وذلك عبر التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند من مانشستر سيتي الإنجليزي، والكندي ألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونخ الألماني.

التقرير أشار إلى أن معاناة ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر دفعت النادي الملكي إلى تجديد ديفيس كهدف أساسي.

أما فيما يخص هالاند، فالنادي الملكي قرر الانتظار حتى صيف 2024 قبل محاولة التوقيع معه، مع التقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي بقيمة 150 مليون يورو، يمكن تفعيله بداية من 2024.