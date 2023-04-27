أخبار ريال مدريد اليوم: استراتيجية أوريليان تشواميني لضم جود بيلينجهام .. وعودة للاهتمام بنجم إنتر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 27 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 27 أبريل 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 أبريل 2023:

صحيفة "ماركا" أكدت أن ريال مدريد يضع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني كهدف رئيسي في الصيف المقبل، والنادي سيفعل نفس الخطة التي فعلها للتعاقد مع أوريليان تشواميني.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد ستتوجه خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا من أجل إقناع بيلينجهام بالانضمام إلى النادي هذا الصيف.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تلك نفس الاستراتيجية التي تم استخدامها مع تشواميني عندما كان أقرب للانضمام إلى ليفربول، الإدارة سافرت إلى موناكو من أجل الحصول على موافقته، وبعد ذلك تخلى عن المال وفضل أن يرتدي قميص ريال مدريد، وهو ما سيتكرر مع بيلينجهام.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن البرتغالي رافاييل لياو نجم نادي ميلان رفض فكرة الانضمام إلى ريال مدريد أو تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة أكدت أن لياو واضح للغاية بشأن مستقبله، ولا يريد أن يخوض تجربة جديدة في المستقبل القريب.

وفيما يخص ريال مدريد، فإن البرتغالي لا يرى أنه سيقدم إضافة إلى النادي الملكي وأنه سيكون مجرد بديل للفرنسي كريم بنزيما وهو ما لا يقنعه بالفكرة في الوقت الحالي.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في إجراء تغيير شامل على صفوفه، ويضع فيرلان ميندي نجم ريال مدريد كخيار أول لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر من الصفوة في أوروبا لدعم قائمة الفريق، ويعي النادي الفرنسي أن ريال مدريد لا يعتبر أن ميندي لاعب غير قابل للمس وقد يسمح برحيله مقابل السعر المناسب.

يعد الإيطالي نيكولو باريلا نجم خط وسط نادي إنتر أحد أبرز الأهداف التي يرغب ريال مدريد في التعاقد معها خلال الصيف المقبل.

موقع "Fichajes" أكد أن إنتر مستعد للموافقة على بيع باريلا في حالة وصول عرض بقيمة 60 مليون يورو لضمه.

ويعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من بين أكبر المعجبين بقدرات باريلا، ويريد أن تتحرك إدارة النادي لضمه في أسرع وقت.