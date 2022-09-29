أخبار ريال مدريد: الاتفاق على تجديد عقد ميليتاو واهتمام بضم ثنائي مانشستر سيتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 30 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022:

ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة نكونكو

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع ميليتاو بشأن تجديد العقد

فان دي بيك كان قريبًا من ريال مدريد

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي

ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة نكونكو

أكدت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد في الحصول على توقيع كريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نكونكو قد توصل إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الانضمام إليه بنهاية الموسم الحالي، ولكن بحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي ترفض الاستسلام حول تلك الصفقة، وتريد استمرار مفاوضاتها مع اللاعب الفرنسي.

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع ميليتاو بشأن تجديد العقد

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة ريال مدريد، إلى اتفاق مع إيدر ميليتاو، مدافع الفريق إلى صيغة لتجديد العقد.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت، فإن إدارة الميرينجي تريد تجديد عقد اللاعب البرازيلي لصيف 2028، مع وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

فان دي بيك كان قريبًا من ريال مدريد

كشفت وكيل أعمال دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، أن موكله كان قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2020، قبل أن ينضم إلى الشياطين الحمر.

وأكد وكيل أعمال اللاعب، أن فان دي بيك ذهب بالفعل إلى ريال مدريد، وعقد جلسة مع الإدارة، ولكن بسبب الأزمة المالية التي حدثت للفريق بسبب فيروس كورونا، تعطلت الصفقة فانضم النجم الهولندي بعدها إلى مانشستر يونايتد.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي

ذكرت "آس" أن إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند وجواو كانسيلو.

ويستهدف الملكي ضم الظهير الطائر الصيف المقبل بحسب التقرير، بينما سيعمل على ضم النرويجي في الصيف التالي.