أخبار دوري روشن السعودي اليوم | وليد الفراج يتوقع رؤساء الأندية الكبرى ومدرب ضمك يفجر أزمة الرواتب!

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 3 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 3 مايو 2024..

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وليد الفراج يتوقع رؤساء الأندية الجدد في الموسم المقبل

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن توقعاته لرؤساء الأندية الكبرى في الموسم المقبل، مع قرب انعقاد انتخابات الجمعيات العمومية.

وذكر الفراج، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأنه من الواضح أن هناك تجديدًا في رئاسة بعض الأندية الكبرى، مضيفًا "الاتحاد هناك لؤي ناظر، وفي الأهلي ربما يتنافس عادل عزت مع خالد العيسى، وفي النصر قد يكون هناك مرشح توافقي، ويبقى الهلال الذي ربما يتجهون للاستقرار في ظل نتائجه المتميزة. هذا ما أتوقعه والله أعلم".

إصابة مفاجئة تغيب نجم التعاون عن مباراة الهلال

أعلن نادي التعاون عن غياب البرازيلي جيروتو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الهلال في مباراة الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفضل الجهاز الفني والطبي بنادي التعاون، إراحة اللاعب جيروتو من مباراة الهلال، بعد شعوره بآلام في منطقة الظهر.

سلسلة وثائقية عن دوري روشن السعودي

تتجه رابطة دوري المحترفين السعودي نحو إنجاز سلسلة وثائقيات حول أندية دوري روشن السعودي، بالتعاون مع شركة (Whisper TV) للإنتاج المرئي.

وأفصحت وكالة بلومبيرج عن اتجاه الرابطة نحو بيع حقوق السلسلة الوثائقية، على إحدى المنصات، مثل (نتفليكس)، بعدما حققت المسابقة قفزة مذهلة في أرقام البث التي تضاعفت 4 مرات عن الموسم السابق، ليتم بث الدوري من خلال 130 منطقة مختلفة حول العالم.

وأصبحت مسابقة دوري روشن السعودي على الخارطة العالمية، بعد التعاقد مع صفقات كبرى من عمالقة أندية العالم، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، مثل كريم بنزيما ونيمار وفيرمينو ورياض محرز.. وغيرهم.

مدرب ضمك يفجر أزمة "تأخر الرواتب"

أطلق الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ضمك، تصريحًا مفاجئًا، عقب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بنتيجة (1-4)، وتلقي الأهداف الأربعة في أولى 25 دقيقة من عمر مباراة الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال كونترا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن هناك من يريد أن يكون دوري روشن السعودي ضمن الدوريات الخمسة الأفضل في العالم، وهناك أندية تعاني من متأخرات في الرواتب والمكافآت.

ووصف كوزمين أهداف الأهلي بأنها (هدايا) من ضمك، مضيفًا أنه لا توجد أي حجج تبرر السقوط الكبير في أولى 25 دقيقة من المباراة.

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برشلونة يستعد لإحباط خطة دوري روشن في "صفقة كبرى" من الدوري الإنجليزي

مع اقتراب عقده من الانتهاء في آرسنال، بات توماس بارتي هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، خلال فترة الميركاتو المقبل، حيث يتوقع أن يكون المحور الغاني هو مفاجأة الصيف. (طالع التفاصيل)

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