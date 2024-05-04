أخبار دوري روشن السعودي اليوم | جيرارد مهدد بمغادرة الاتفاق وصدمة جديدة للتعاون بعد ثلاثية الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 4 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 4 مايو 2024..

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جيرارد قد لا يكمل رحلته مع الاتفاق

بات الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، مهددًا بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وذكرت "الميدان" أن سوء نتائج الاتفاق، وآخرها الخسارة أمام الفيحاء، بنتيجة (1-2)، في لقاء الجولة 30 من دوري روشن السعودي، جلبت حالة من الغضب لدى مسؤولي وجماهير النادي تجاه المدرب الإنجليزي.

ورغم توصل الإدارة لاتفاق مع جيرارد على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، قد يدفع الإدارة للتراجع وفتح باب رحيل المدرب.

الشباب يواصل الزحف مع فيتور بيريرا

واصل فريق الكرة بنادي الشباب، رحلته المتميزة مع المدير الفني فيتور بيريرا، الفائز بجائزة أفضل مدرب خلال شهر أبريل في دوري روشن السعودي، بالفوز على الرائد بنتيجة (2-0)، في لقاء الجولة الثلاثين.

وسجل كارلوس جونيور ويانيك كاراسكو ثنائية الشباب في مرمى الرائد، في الدقيقتين 56 و81، بينما تلقى لاعب الرائد مامادوم لوم بطاقة حمراء في الدقيقة 90+8.

وعلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، تعادل الطائي مع الخليج دون أهداف، ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

انتهاء موسم نجم التعاون بعد مباراة الهلال

أعلن نادي التعاون عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد محزري، والتي تعرض لها خلال مباراة الهلال، في الجولة الثلاثين من دوري روشن، التي شهدت خسارة التعاون بنتيجة (0-3).

وكشفت الفحوصات عن إصابة محمد محزري بقطع جزئي في الرباط الأمامي من الركبة اليمنى، ليحتاج معها للتدخل الجراحي.

وتجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة بعد مرور 30 جولة، ليحافظ على موقعه في المركز الرابع في جدول الدوري، مستفيدًا من خسارة الاتحاد، خامس الترتيب، أمام أبها.

الفيحاء يحتفل بكسر العقدة

احتفل نادي الفيحاء بتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الفريق بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عقب الفوز على الاتفاق بنتيجة (2-1).

وذكر نادي الفيحاء، عبر منصة (إكس)، بأن ثنائية ساكالا كسرت عقدة الفيحاء، ليصل إلى رقم تاريخي جديد بـ41 نقطة.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 41 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفتح والشباب والاتفاق.

أبها يسخر من "بيان" الاتحاد

احتفل نادي أبها، بفوزه الثمين على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في مباراة الجولة الثلاثين، برسالة ساخرة من العميد.

ونشر أبها مقطعًا لأهداف الفريق في مرمى الحارس عبد الله المعيوف، ليعلق النادي قائلًا "جاءنا البيان التالي: زعيم الجنوب يحكم بأحكامه".

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ونشر الاتحاد بيانًا إبان أزمة قرار رابطة دوري المحترفين السعودي، بتأجيل مباراة الأهلي والهلال، في الجولة 28، إلى 6 مايو بدلًا من 19 أبريل، بداعي الإخلال بعدالة المنافسة، كما أصدر الاتحاد بيانًا آخر لمطالبة اتحاد القدم بتأجيل مباراة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يرد الاتحاد برفض الطلب.

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