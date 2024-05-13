أخبار دوري روشن السعودي اليوم | جراحة الرباط الصليبي لـ "ضحية" مواجهة الهلال، وطبيب تاليسكا يُعالج مصابًا جديدًا من السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 13 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 13 مايو 2024

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ضحية مواجهة الهلال يخضع لعملية الرباط الصليبي أعلن نادي التعاون خضوع لاعبه محمد محرزي لعملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار القطري، وذلك تحت إشراف الطبيب اليوناني باياكوستاس. صاحب الـ21 عامًا كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة التعاون مع الهلال والتي انتهت لصالح الزعيم 3-0.

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عودة تفاريس وغياب موريرا عن تدريبات الرائد

تنفس إيجور يوفيتشيفيتش المدير الفني للرائد الصعداء بعودة مهاجم الرأس الأخضر، جوليو تفاريس، للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

وشهد المران غياب حارس المرمى أندريه موريرا لإصابته في العضلة الخلفية، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الرائد يستعد لمواجهة الوحدة في الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم.

العضلة الضامة تُنهي موسم جناح الوحدة

انتهى موسم جناح الوحدة، حسين العيسى، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة يحتاج لفترة علاج وتأهيل لا تقل عن 3 أسابيع.

اللاعب كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الخليج الأخيرة في دوري روشن، وقد غادر على أثرها الملعب، ومن ثم أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق في العضلة الضامة سيُبعده عن المباريات الثلاثة الأخيرة للوحدة في الدوري.

طبيب تاليسكا يُجري جراحة لمهاجم الرياض

وصل الأحد الماضي صالح آل عباس مهاجم الرياض إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية تحت إشراف الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينين، والذي يُعد أحد أبرز المختصين في علاج الإصابات الرياضية خاصة أوتار الركبة ووتر أكيلس.

هداف الرياض برصيد 8 أهداف كان قد أصيب بتمزق في منشأ العضلة الأمامية وقطعٍ في الوتر، وذلك خلال مواجهة الأهلي في 25 إبريل الماضي، وقد أظهرت الفحوصات الطبية حاجته لتدخل جراحي ليُقرر النادي سفره إلى فنلندا لإجرائها هناك.

يُشار إلى أن الطبيب الفنلندي أجرى جراحة أوتار الركبة للعديد من نجوم كرة القدم حول العالم ومنهم أندرسون تاليسكا نجم النصر.

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