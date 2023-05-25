أخبار برشلونة: كوندي يوضح حقيقة رحيله والزلزولي مطلوب في ليفركوزن

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 25 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 25 مايو 2023:

تشيلسي يخطف بديل بوسكيتس من برشلونة

كوندي يوضح حقيقة طلبه الرحيل من برشلونة

باير ليفركوزن يستهدف لاعب برشلونة

لاعب أنتويرب البلجيكي على رادار برشلونة

تشيلسي يخطف بديل بوسكيتس من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي يستعد لخطف بديل بوسكيتس، من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يعتبر مانويل أوجارتي، لاعب سبورتينج لشبونة هو خليفة سرجيو بوسكيتس، إلا أن تشيلسي اقترب من حسم صفقة اللاعب.

كوندي يوضح حقيقة طلبه الرحيل من برشلونة

كشف الفرنسي جول كوندي عن ملامح مستقبله وسط الكثير من التكهنات عن مصيره في النادي الكتالوني، بعدما تواردت العديد من الأنباء عن رحيله عن برشلونة.

وكتب كوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كي أوضح الأمور، لم أطلب أبدًا الرحيل، لذلك أنا غير ذاهب إلى أي مكان".

باير ليفركوزن يستهدف لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن باير ليفركوزن، يستهدف التعاقد مع عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف أوساسونا.

وبحسب ما ذكرته صحفية "سبورت" فإن ليفركوزن، يريد التعاقد مع الزلزولي عقب نهاية إعارته وعودته إلى برشلونة، خاصة مع صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني.

لاعب أنتويرب البلجيكي على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع آرثر فيرميرين لاعب فريق أنتويرب البلجيكي، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب صحفية "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع اللاعب الشاب، بعد مستواه الذي ظهر به الموسم الحالي.