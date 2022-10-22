أخبار برشلونة: تحذير من الليجا.. وتشافي يفاضل بين نجمي الفريق

تعرف على أخبار برشلونة السبت 22 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو الشتوي وما هي أبرز الكواليس؟

لا صوت في برشلونة يعلو فوق صوت مباراة أتلتيك بيلباو وكيفية عودة برشلونة للنسق التصاعدي الذي بدأ بالفعل عن طريق الفوز على فياريال 3-0 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

لكن مباراة بحجم أتلتيك بيلباو ستوضح مدى التطور واستعداد برشلونة لمواصلة المشوار إلى أبعد نقطة في المنافسة على الدوري الإسباني.

تشافي تحدث عن تلك المباراة باستفاضة، وتناول قضايا شائكة يتناولها الجهور حاليًا حول مجموعة من أبرز اللاعبين.

أيضًا تبرز المعضلة المادية في برشلونة بعد الإقصاء الذي بات وشيكًا من دوري أبطال أوروبا ككارثة جديدة ينتظر أن تجلب تداعياتها على برشلونة الموسم المقبل.

وعلى مستوى الانتقالات، يدخل برشلونة صراعًا جديدًا مع عمالقة أوروبا على موهبة أثبتت جودتها في الدوري الألماني.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وآخر أخبار برشلونة اليوم.

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نادي برشلونة الجمعة، من تبعات العائدات المالية الضخمة التي جناها النادي الكتالوني الصيف الماضي فيما عرف باسم "الرافعات الاقتصادية" مؤكدًا أن هذه الرافعات "لن تضمن التوازن المادي خلال الموسم المقبل".

وقال تيباس أثناء حصوله على جائزة في مدريد: "إذا سقطوا حقًا من دوري الأبطال فستتوقف مجموعة كبيرة من الحوافز، سيغير هذا الكثير من الأشياء، الرافعات أنقذتهم لحل مشكلة وقتية هذا الموسم ولكنها لن تفعل ذلك الموسم المقبل، سيضطرون لتخفيق الرواتب من جديد، لن يستطيعوا تسيير الأمور بـ 500 مليون يورو، سيكون عليهم أن يفرضوا اندماجًا جديدًا مع اللوائح".

لابد أن نتذكر أن تيباس تحدث في العلن سابقًا قائلًا إنه أخطر لابورتا بتخفيض الرواتب الموسم المقبل إذا لم يرد أن يتورط برشلونة في المشكلات مجددًا، وهو ما بدأ برشلونة خطواته بإتمام التخلص من أنطوان جريزمان لصالح أتلتيكو مدريد وهو ما ترتب عليه تخفيض 36 مليون يورو.

تطرق الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للعديد من التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، والذي عبر فيه تشافي عن احترامه الكبير لمدرب برشلونة الأسبق وبيلباو الحالي، إرنستو فالفيردي.

وتطرق تشافي في حديثه إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي وما إذا كانت نظرته له قد تغيرت فقال: "ديمبيلي متفرد، لم يتغير أي شيء في وجهة نظره بشأنه، ربما يكون نمط أنسو فاتي وفيران توريس أكثر قدرة على الوصول إلى المنطقة، ديمبيلي عليه أن يجرب وضعيات مختلفة في مواقف الواحد لواحد، أجبره على فعل ذلك حتى إذا خسر الكرة لكنه متفرد للغاية في تشكيلنا".

لم يعد أحد يختلف على جودة وموهبة الواعد الألماني يوسوفا موكوكو نجم بوروسيا دورتموند خصوصًا في ظل الأرقام الرائعة التي يحققها مع أسود فيستفاليا منذ مطلع الموسم الجاري.

لقد بات النجم الألماني ذو الأصول الكاميرونية حديث العالم بموهبته الاستثنائية وما يقدمه في الملعب وبات أيضًا حديث عمالقة أوروبا ممن يرغبون في ضم موهبة استثنائية بحجمه.

شارك في 15 مباراة مع فريقه هذا الموسم ولم يتغيب سوى عن لقاء وحيد، سجل 3 أهداف وصنع 4 ليكون واحدًا من أكثر اللاعبين الصاعدين حسمًا في البوندسليجا.

يستمر عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2023، نصف عمالقة أوروبا يتساءلون عن مصيره.

أغلق نجم الوسط الإسباني أندريس إنييستا، الباب أمام أي فرصة لعودة محتملة إلى برشلونة كلاعب قبل نهاية مسيرته الاحترافية.

إنييستا الذي يلعب حاليًا في نادي فيسيل كوبي الياباني منذ رحيله عن برشلونة في 2018، تحدث عبر قناة "The Wild Project" على موقع يوتيوب، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وقال صاحب الـ38 سنة عن هدفه في تشيلسي بدوري أبطال أوروبا في 2009 الذي ساعد برشلونة على التأهل للنهائي:"من المستحيل نسيانه التسديدة كانت مثالية وأتذكرها حتى الآن".