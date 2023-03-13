أخبار إيجابية من باريس .. ليونيل ميسي يرحب بإغراءات الهلال ولكن!

دور وزارة الرياضة السعودية في صفقة استقدام ليونيل ميسي هو الأهم حاليًا

لن يهدأ لمسؤولي الهلال السعودي بالًا إلا بعد أن يروا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، بقميص الزعيم في الموسم المقبل.

ليو من المنتظر أن يصل للمملكة خلال الشهر الجاري، بصفته سفيرًا للسياحة السعودية، وبحسب مصادرنا فإن النادي العاصمي سيستغل هذه الفرصة بشكل مؤكد للحديث عن الصفقة المحتملة.

ووفقًا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإن مسؤولي الزعيم لم ينتظروا قدوم ميسي للرياض، بل عقدوا اجتماعًا مؤخرًا مع وكلائه، جاءت ردود الفعل عليه إيجابية، إذ رحل الأرجنتيني بإغراءات الهلال، التي ستجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأوضح جاليتي أن الطرفين لم يتفقا على شيء بعد، لكن هناك أمل في تدخل وزارة الرياض، والذي سيمثل حافزًا لإقناع ميسي للانتقال للمنطقة العربية.

جدير بالذكر أن التقارير تربط ميسي بنادي الاتحاد السعودي أيضًا، لكن يبدو أن الهلال هو الطرف الأقوى حتى هذه اللحظة.