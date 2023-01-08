أخبار الهلال اليوم | 300 مليون يورو لميسي، وإيجالو يتحدى ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 يناير 2022.

طرح تذاكر كأس موسم الرياض

طُرحت اليوم الأحد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض التي ستجمع فريق الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان في العاصمة السعودية الرياض يوم 19 يناير الجاري.

وجاء سعر التذكرة خلف المرمى 35 ريالًا، فيما في الواجهة العلوين 45 ريالًا، وفي الواجهة 60 ريالًا.

"الهلال يُشارك في مونديال الأندية لأنه بطل آسيا"

رد الصحفي عساف الخليفي بقوة على مطالب النصراويين مشاركة النصر في كأس العالم للأندية بعد تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو، موضحًا أن الهلال يُشارك بصفته بطل دوري أبطال آسيا.

إذ كتب عبر تويتر "كثر الكلام عن الهلال والنصر والمشاركة في كأس العالم للأندية. نتكلم عن بطولة قارية، مشاركة الهلال كونه بطل دوري أبطال آسيا، البعض يطالب بمشاركة النصر الذي لم يصل للنهائي القاري بتاريخه والعذر معنا رونالدو، وكأن البطولة "محلية" يقيمها اتحاد الكرة. نسوا أن للقارة بطل ووصيف".

الهلال يبدأ مفاوضات ميسي بـ300 مليون

أفاد حساب منظار على تويتر الذي يُشرف عليه مجموعة من الصحفيين السعوديين أن مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي بدأت بالفعل.

وأشارت تلك المجموعة إلى أن المفاوضات بدأت بتقديم 300 مليون يورو لبطل كأس العالم.

تطور ملفت في ملف تجديد عقد عطيف

عقد عبد الله عطيف ينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ورغم ذلك لم يجدد بعد.

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مهاجم الهلال يرفع راية التحدي في مونديال الأندية

مهاجم الهلال يتحدث عن كأس العالم للأندية ومستقبل الهلال.

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Shahid