أخبار الهلال اليوم | ياسر الشهراني خارج النهائي، وعقدة النهائيات تُطارد رامون دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 إبريل 2023.

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غياب ياسر الشهراني عن ذهاب نهائي آسيا

تأكد غياب ياسر الشهراني عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز التي ستُقام مساء اليوم في الرياض، وذلك لعدم قيده في قائمة الفريق السعودي القارية.

صحيفة الرياضية أكدت أن الهلال لم يُسجل المدافع الأيسر في قائمته الآسيوية لعدم تأكده من موعد عودته من الإصابة وإمكانية لحاقه باللقاء.

وأضافت أن المدرب رامون دياز يُفاضل حاليًا بين حمد اليامي ومحمد البريك للبدء بأحدهما على يسار الدفاع.

عقدة النهائيات لدياز .. هل تُعيق الهلال في الدرة؟

لم يستطع المدرب رامون دياز الفوز في أي من النهائيات الـ5 الأخيرة التي خاضها على جميع المستويات، وهو ما قد يُهدد حلم الهلال بالتتويج القاري هذا الموسم.

الهلال سيُواجه أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم بالرياض وسيخوض الإياب السبت القادم في سايتاما، ويأمل دياز أن يتخلص من عقدة النهائيات بدءًا من مواجهة الليلة في الدرة.

سلسلة "العقدة" للمدرب المخضرم بدأت بخسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2017 مع الهلال أمام أوراوا ثم كأس السوبر أمام الاتحاد في 2018 ثم كأس الخليج العربي الإماراتي عام 2021 مع النصر، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال أمام الفيحاء الموسم الماضي ونهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد هذا الموسم.

المعيوف: أريد الفوز بدوري الأبطال 5 مرات

أبدى عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال أمله في الفوز بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى حلمه بالفوز باللقب 4-5 مرات قبل اعتزال كرة القدم.

وأضاف في مقطع فيديو نشره حساب الميدان الرياضي على تويتر "أتمنى أن نتوج باللقب القاري، فزنا به مرتين وآمل شخصيًا أن أفوز به للمرة الرابعة والخامسة".

أضاف "لا شيء سهل في كرة القدم حاليًا، لا يوجد بطولة سهلة المنال خاصة مع تطور الفرق سواء محليًا أو خارجيًا، وهو ما يتطلب منا التركيز والاستعداد الجيد لمواصلة الفوز".

من هم أجانب الهلال أمام أوراوا؟

التقارير المتابعة حسمت الجدل حول أجانب الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

مفاجأة مدوية في المستبعدين .. رامون دياز يختار أجانب الهلال في نهائي آسيا