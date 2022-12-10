أخبار الهلال اليوم | ودية جديدة وأخيرة، وتهنئة بصعود كرواتيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 ديسمبر 2022.

مباراة ودية جديدة قبل استئناف الدوري

أعلن الهلال مواجهة الشعلة وديًا يوم الإثنين القادم في بروفة أخيرة قبل استئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر الجاري.

الهلال سيواجه الباطن يوم الجمعة القادم.

دياز يرفض الراحة بعد خماسية نيوكاسل

رفض رامون دياز المدير الفني للهلال منح اللاعبين راحة بعد الخسارة الودية أمام نيوكاسل 5-0، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية في الرياض.

وأدى الفريق مرانه يوم أمس الجمعة، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء نيوكاسل تمارين استرجاعية، فيما تنوعت تدريبات البقية بين النواحي البدنية والفنية.

الهلال يُهنئ داليتش بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم

نشر حساب الهلال الرسمي على تويتر تغريدة هنأ خلالها مدربه السابق زلاتكو داليتش بالتأهل مع منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 على حساب البرازيل.

ووجدت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الزرقاء.

الاتحاد الآسيوي يختار الهلال لمونديال الأندية

كشف الإعلامي وليد الفراج عن اختيار الاتحاد الآسيوي لحامل لقب دوري أبطال آسيا، الهلال، لتمثيله في كأس العالم للأندية التي من المتوقع أن تُقام في فبراير القادم.

الفراج يكشف موعد مونديال الأندية وممثل آسيا