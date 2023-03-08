أخبار الهلال اليوم | هلاليون يدعون للعنف وحقيقة انفجار العويس وأزمة العضو الذهبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الثامن من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

الهلال يهدد أندرسون تاليسكا .. مفاجأة حول عقوبة جديدة منتظرة

فيما يظن البعض أن قضية البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مع الهلال، تم حسمها بالفعل بالغرامة المالية، يؤكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن القضية لا يزال به فصولًا جديدةً. (طالع التفاصيل)

متخفيًا وراء حساب وهمي .. ذهبي الهلال يشكك في نزاهة الكرة السعودية بسبب كريستيانو رونالدو!

لا تهدأ الأجواء في دوري روشن السعودي منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، ما بين شكوى من انحياز الحكام له، وبين تشكيك في نزاهة البطولات. (طالع التفاصيل)

خاص | ضجة محمد العويس .. حقيقة أزمة نشبت في الهلال قبل مواجهة الفتح

بينما الهلال منشغل بمؤجلاته في دوري روشن السعودي، هناك من يدعي أن أزمة نشبت في غرف خلع الملابس بين الحارس محمد العويس وأعضاء الجهاز الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

كارثة في الدوري السعودي .. دعوة هلالية للعنف واستخدام "العصي" في الملعب!

في عصر سادت به دعوات الروح الرياضية ونبذ التعصب، يبدو أن إحدى الشخصيات الهلالية لم تصلها بعد هذه الدعوات. (طالع التفاصيل)

فيديو | إعلامي يفتح النار على جماهير الاتحاد والنصر "خسارة الهلال بطولة بالنسبة لكم"

تسببت خسارة نادي الهلال في مباراته المحلية الأخيرة ضد الفتح في إثارة الجدل بين جماهير الفرق المتنافسة هذا الموسم على لقب دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

طبيب الهلال يسابق الزمن

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للهلال يسعى لتجهيز ثنائي الفريق سلمان الفرج وسعود عبد الحميد، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام التعاون.

سكري القصيم يستضيف الزعيم بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الاختبارات الطبية خلال الساعات المقبلة، قبل تحديد موقفه من المشاركة أمام التعاون.

معاقبة ثلاثي الهلال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، عقوبات ضد ثلاثي الهلال؛ المدرب رامون دياز، الظهير محمد البريك والحارس محمد العويس، على خلفية ما حدث خلال مواجهة الوحدة، في الجولة الـ19 من دوري روشن.

وقررت اللجنة تغريم كل منهم 20 ألف ريال، لعدم ارتداء المدرب البطاقة التعريفية أثناء اللقاء، بينما لم يحضر البريك والعويس المقابلة الإعلامية عقب المباراة.