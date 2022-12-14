أخبار الهلال اليوم | هتافات عالمية .. وأشعة الشمس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 14 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 14 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

"ميسي وينه، كسرنا عينه" ليس الأفضل .. 7 هتافات مميزة للجمهور السعودي وصلت للعالمية

ودعت السعودية كأس العالم قطر 2022، لكن بصمتها لا تزال حاضرة، فقد ترك جمهورها خلفه حالة خاصة يشهدها الحدث العالمي لأول مرة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الكشف عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب وتعديل ديربي الرياض

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميًا اليوم الأربعاء، عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب المؤجلة. "اقرأ التفاصيل"

أشعة الشمس تتسبب في تغيير موعد تدريبات الهلال

قرر المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، تغيير موعد تدريبات الزعيم خلال الفترة الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن دياز يريد تدريب لاعبي الهلال في فترة الصباح، من أجل الاستفادة من أشعة الشمس، واكتساب اللاعبين فيتامين "د"، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في المساء بالعاصمة السعودية الرياض.