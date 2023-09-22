أخبار الهلال اليوم | مؤامرة جارديم .. ومسلسل صديقة نيمار مستمر!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واحصل على عرض اليوم الوطني فقط في المملكة العربية السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صفقة أتلفتها المشاكل .. نيمار يواصل مسلسل خيبة الأمل مع الهلال ويفشل أمام ضمك

سقط الهلال في فخ التعادل، أمام ضمك بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"مؤامرة جارديم وتأثير عارضة الأزياء وفيديو الخيانة" .. أهلًا بالهلال الهزيل أمام ضمك

مثل معظم مبارياته في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بـ"وجه هزيل"، أمام ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بعد تعادل الهلال مع ضمك .. سالم الدوسري يبرر و"تصريح شجاع" من ياسين بونو

برر سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "التعادل المحبط" أمام ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

طارق حامد يعلم الهلال درسًا .. ويكشف سر انضمامه إلى ضمك بعد الرحيل عن الاتحاد

أعرب النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي ضمك، عن رضاه التام على مستوى فريقه، في المباراة أمام الهلال، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"ستبوس الأيادي" .. القحطاني يرد على اتهامه بـ"التآمر" ضد الهلال برسالة عنيفة

رد ياسر القحطاني، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الهلال السعودي، على الاتهامات الموجهة إليه، بـ"التآمر" ضد النادي ومجلس إدارته. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يكشف سر لقطته المثيرة مع سافيتش .. ومدرب ضمك "يحرج" الهلال

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن حزنه من تعادل فريقه مع ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال أصبح أسوأ في وجود نيمار .. ويجب أن يتحلى جيسوس بالشجاعة"

موجة من الغضب تلقاها فريق نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وفي وجود النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد التعادل في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور ثم التعادل مرة أخرى بدوري روشن أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

"تخيل ابنتك تواعد فتى مثلك" .. صديقة نيمار تهاجمه بشكل غير مباشر!

يبدو أن العلاقة بين برونا بيانكاردي وصديقها البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال، أصبحت متوترة للغاية خلال الفترة الحالية، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو للاعب رفقة فتاتين. "اقرأ التفاصيل"

"لو عبدالله كان خمسة" .. شقيق المعيوف يُثير الجدل بشأن ياسين بونو!

أثار خالد المعيوف شقيق عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الاتحاد الجدل، بشأن المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، بعد تعادل الفريق أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

هل سيرحل عن الهلال؟ جيسوس يحسم الأمر نهائيًا

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تفكير إدارة الهلال في إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من منصبه، بسبب عدم ظهور الزعيم بالمستوى المطلوب حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

حتى لا تتكرر معاناة النصر .. تحرك إيراني سريع قبل زيارة الهلال

عانى فريق نادي النصر خلال مباراته بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، بسبب أرضية ملعب المباراة، ولذلك هناك تحرك سريع لحل تلك المشكلة قبل زيارة الهلال المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID