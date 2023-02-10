أخبار الهلال اليوم | موقف كريم بنزيما .. وتوقع عبدالله المعيوف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 فبراير 2023.

كارلو أنشيلوتي: نجوم الهلال أعجبوني في كأس العالم، وهذا ما سأفعله عندما أرى دياز!

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على احترامه لفريق الهلال قبل اللعب أمام الفريق السعودي، غدًا، السبت، في نهائي كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بداية متأخرة .. قصة "الطالب الفاشل" سالم الدوسري

أصبح نجم المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري حديث العالم أجمع بعد تألقه على الساحة مؤخراً، سواء مع الأخضر في مونديال قطر، أو الزعيم بكأس العالم للأندية. "شاهد التفاصيل"

تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي؟ رامون دياز يعلق لأول مرة

علق الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على إمكانية ضم فريقه للنجم ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

أنشيلوتي يحدد موقف بنزيما من مواجهة الهلال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة بنهائي مونديال الأندية أمام الهلال.

وقال أنشيلوتي: "أعتقد أنه سيقدم الإضافة المعتادة منه، ولكن سأقرر موقف بنزيما والبرازيلي إيدير ميليتاو، بعد وصولهما أمس الخميس إلى المغرب".

المعيوف: سنقاتل أمام ريال مدريد

أكد عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، على أن مواجهة ريال مدريد الإسباني ستكون صعبة للغاية، ولكن الفريق الأزرق سيقاتل أمامه.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "أشعر بإحساس رائع، ونسعى لتحقيق الفوز ورد الجميل إلى جماهيرنا، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار".