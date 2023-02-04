أخبار الهلال اليوم | موقف إيجالو وماريجا من مواجهة الوداد، ووعد الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 فبراير 2023.

الهلال يستعيد إيجالو أمام الوداد

بات النيجيري أوديون إيجالو جاهزًا للعب مع الهلال أمام الوداد المغربي في افتتاح مباريات الفريقين ضمن كأس العالم للأندية مساء اليوم السبت في المغرب.

المهاجم غاب عن المباريات الخمسة الأخيرة للزعيم بسبب الإصابة لكنه نجح في اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية التي خضع لها في المران الأخير وتأكد وجوده على رأس التشكيل الأساسي للقاء، وكذلك زميله موسى ماريجا.

الهلال والوداد .. المواجهة العربية العاشرة في مونديال الأندية

تعد مواجهة الهلال والوداد في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام اليوم السبت على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط المواجهة العربية العاشرة في البطولة التي انطلقت عام 2000، وقد شهدت النسخة الأولى أول لقاء عربي وكان بين النصر والرجاء.

الهلال واجه العرب 3 مرات سابقة في كأس العالم للأندية، وقد حقق الفوز على الترجي التونسي والجزيرة الإماراتي وخسر أمام الأهلي المصري.

مباراة حاسمة للهلال في دوري السيدات

يخوض فريق كرة القدم النسائي في الهلال اليوم مباراة حاسمة أمام الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

الهلال يهدف للفوز للحفاظ على أماله في الفوز بلقب الدوري حتى الجولة القادمة والأخيرة، إذ يتأخر حاليًا بفارق 4 نقاط عن النصر في الصدارة.

النصر كان قد هزم الاتحاد مساء أمس 2-1.

الدوسري: نعد الجمهور بتقديم ما يليق بالهلال

أكد سالم الدوسري نجم الهلال في تصريحات لـFIFA سعيه وزملائه لتقديم ما يليق بالفريق والسعودية في مونديال الأندية.

إذ قال "لم نصل إلى هنا لأجل مجرد المشاركة بل لتمثيل الوطن وتشريفه، كل الأندية الموجودة هنا أبطال وتلك أفضل فرق العالم على صعيد الأندية ونحن على قدر المسؤولية".

تابع حول ارتدائه شارة القيادة "تلك ليست سوى مجرد شارة تُوضع على الكتف، جمعنا قدر المسؤولية".

أتم "نعد الجمهور بتقديم ما يليق بالهلال والسعودية في البطولة ولا نطلب منهم سوى مواصلة الدعم والتشجيع".