أخبار الهلال اليوم | فحوصات طبية لموسى ماريجا، وهدية الزعيم لأوراوا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 فبراير 2023.

ملعب الدرة يحتضن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن استاد الملك فهد الدولي في الرياض سيحتضن مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني مساء السبت 29 أبريل المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي لإقامة المباراة على الملعب لم يُعلن بعد لكنه مؤكد عمليًا. الدرة يتسع لنحو 62 ألف مشجع وهو ضمن الملاعب التي سيتم تعديلها وتطويرها لتكون جاهزة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

كلمات الفرج المذهلة تُزين قصة الهلال والدحيل

نشر حساب الهلال الرسمي على تويتر مقطع فيديو يُوثق قصة مباراة الفريق ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي حسمها لصالحه بسبعة أهداف دون رد.

وظهر خلال الفيديو القائد سلمان الفرج قبل اللقاء وهو يُلقي محاضرة ملهمة ومحفزة جدًا للاعبين، وفي نهاية الفيديو ظهر الرئيس فهد بن نافل سعيدًا للغاية بالتأهل للنهائي لكن مع التأكيد للاعبين على أن الاحتفال موعده بعد الفوز باللقب.

فحوصات طبية لموسى ماريجا

يخضع موسى ماريجا مهاجم الهلال اليوم لفحوصات طبية لتحديد التشخيص النهائي لإصابته العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

اللاعب لم يستطع إكمال اللقاء، وسيتحدد على ضوء نتائج الفحوصات اليوم برنامج العلاج والتأهيل وإن كان سيستطيع اللعب أمام الوحدة بعد غدٍ ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

البليهي .. راعي مشاكل؟

تقرير يتحدث عن اللحظات الجدلية لمدافع الهلال علي البليهي خلال مسيرته مع الفريق.

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