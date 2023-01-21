أخبار الهلال | عقدة أبها وهنري يتعجب من عدم احتراف الثنيان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 يناير 2022.

الهلال يسعى لفك عقدة أبها

يستضيف الهلال فريق أبها يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ويسعى الزعيم لفك عقدة مباريات الذهاب أمام خصمه.

الهلال فشل في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين في مرحلة الذهاب أمام أبها، إذ انتهت المباراتين بالتعادل 1-1 وأقيمتا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

اللقاء القادم سيُقام في الرياض ويهدف الهلال لتحقيق الفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد منها الحفاظ على مقربة من الصدارة والاستعداد جيدًا لبطولة السوبر ثم كأس العالم للأندية وكذلك فك عقدة الذهاب أمام أبها.

الثنيان يكشف سبب عدم احترافه في أوروبا

سأل النجم الفرنسي تيري هنري أسطورة الهلال يوسف الثنيان عن سبب عدم احترافه في أوروبا، وذلك خلال تواجدهما في استوديو مباراة كأس موسم الرياض يوم الخميس الماضي.

الثنيان أوضح أن منع اللاعبين السعوديين من الاحتراف في أوروبا كان السبب خلف عدم احترافه، وأضاف "لعبت مع الفريق الأول للهلال 3 مباريات ضد أندية إنجليزية في معسكر أقيم في لندن، أحد مسؤولي تلك الأندية تحدث مع سلطان بن نصيب مدير الكرة في الهلال آنذاك وطلب التعاقد معي لكن الرد كان مفاجئًا له، إذ قيل له أن احتراف اللاعب السعودي بالخارج غير مسموح".

الأهلي يُحاول إقناع نجم وسط الهلال بالانتقال له

يُحاول تيسير الجاسم نائب رئيس الأهلي إقناع عبد الله عطيف نجم وسط الهلال بالانضمام للفريق، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه.

وأوضح الصحفي عناد الرشيد أن الجاسم شرح لعطيف خلال المفاوضات المشروع الكبير الذي يعملون عليه في الأهلي والذي يتضمن التعاقد مع أسماء أجنبية كبيرة خلال الفترة القادمة.

أخبار إيجابية للهلال من مران الأمس

واصل الهلال تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة أبها، وقد حمل المران أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز.

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Shahid