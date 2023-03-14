أخبار الهلال اليوم | عبد الإله المالكي يدخل مرحلة جديدة في علاجه، وجديد مفاوضات ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 مارس 2023.

ميشايل أساسيًا أمام الفتح

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن رامون دياز المدير الفني للهلال قرر البدء بالبرازيلي ميشايل خلال مواجهة الفتح مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك.

ميشايل سيلعب بجانب أندريه كاريلو في الهجوم خلف المهاجم أوديون إيجالو.

ثلاثي الهلال خارج مواجهة الفتح

يغيب الثلاثي سالم الدوسري ولوسيانو فييتو وموسى ماريجا عن مباراة الهلال والفتح مساء اليوم بسبب الإصابة.

ويُواصل الثلاثي تدريباتهما ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية المختلفة.

المالكي يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي

بدأ عبد الإله المالكي مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة قطع في الرباط الصليبي، وقد أجرى اللاعب جراحة جديدة لإزالة سداد الركبة الذي لازمه عقب خضوعه للعملية الجراحة لإصلاح الرباط الصليبي.

نجم الوسط السعودي بدأ مرحلة تقوية العضلات باستخدام تدريبات الحديد تحت إشراف اختصاصي التأهيل.

مفاوضات الهلال وميسي تدخل في الجد

دخلت مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي مرحلة الجدية ووصلت إلى تبادل العرض والطلب بين الطرفين.

كيف ذلك؟ كريستيانو رونالدو يُصعب من مهمة الهلال التعاقد مع ليونيل ميسي