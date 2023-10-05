أخبار الهلال اليوم | طلب خاص قبل كلاسيكو الأهلي .. ونيمار مهاجمًا للنصر بـ"الخطأ"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الخامس من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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طلب خاص من الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن

قبل 22 يومًا من مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، ببطولة دوري روشن السعودي، تقدم نادي الهلال بطلب خاص إلى اتحاد الكرة السعودي، يخص حكام المباراة (طالع التفاصيل).

فيديو: نيمار مهاجم النصر الجديد .. يوتيوبر شهير يتعرض لصدمة بسبب تاليسكا!

تعرض اليوتيوبر الأمريكي سبيد لصدمة كبيرة، بسبب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، ليُبدي رد فعل غريب جدًا سببه نيمار جونيور! (طالع التفاصيل).

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رسميًا | بعد الهلال والنصر .. الكشف عن مفاجأة تركي آل الشيخ الجديدة في "موسم الرياض"

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن اتفاقية جديدة مع العملاق الإيطالي روما (طالع التفاصيل).

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

واجه نادي الهلال موسمًا معقدًا في دوري روشن السعودي في 2022-2023، ومن المؤكد أن "الزعيم" وجماهيره لا يريدون تكرار ما حدث في الموسم الماضي، وخيبة إنهاء الدوري في المركز الثالث بفارق وصل إلى 13 نقطة عن الاتحاد البطل (طالع التفاصيل).

بأهازيج الهلال والأهلي والاتحاد .. نيوكاسل يحتفل برباعية باريس

استمرت احتفالات نادي نيوكاسل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد الانتصار على باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف واحد (طالع التفاصيل).

فيتوريا يُفجرها .. حالة واحدة ستجعلني أترك مصر وأعود لدوري روشن السعودي

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقفه من العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا من أجل العودة للتدريب في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

تطور كبير .. الكشف عن آلية زيادة أجانب أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين!

تمتلك الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، القدرة على ضم 8 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل لاعب، وهو الأمر الذي دفع الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين وخلق تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين، ولكن هناك نية لزيادة عدد الأجانب (طالع التفاصيل).

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