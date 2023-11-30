أخبار الهلال اليوم | صفقة الزعيم التاريخية، والاستقرار على الظهير الأيسر أمام النصر

جيسوس يستقر على الظهير الأيسر أمام النصر استقر جورج جيسوس المدير الفني للهلال على اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة الديربي أمام النصر مساء غدٍ الجمعة. الهلال يفتقد الظهير الأساسي ياسر الشهراني وبديله الأول ناصر الدوسري للإصابة، وقد فضل جيسوس استمرار الظهير الأيمن محمد البريك في اللعب على يسار الدفاع خلال مواجهة الجولة الـ15 من دوري روشن. المدرب من المتوقع أن يستقر على التشكيل الأساسي للمباراة عقب المران الأخير مساء اليوم لكن المؤكد أن البريك حجز اسمه ضمن الـ11 الأساسيين.

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