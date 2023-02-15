أخبار الهلال اليوم | صدمة جديدة من تركي آل الشيخ والعالم يجتمع ضد الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الـ15 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

غضب نصراوي مستحق؟ .. الهلال سبّاق في تأجيل المباريات منذ 2009

لم يكن الانفجار الذي شهده الوسط الرياضي السعودي، وتحديدًا النصراوي منه خلال الـ48 ساعة الماضية بعد تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء، وليد اليوم واللحظة، إذ يبدو أنه تراكمي منذ سنوات. (طالع التفاصيل)

"لا علاقة لي بكم" .. تركي آل الشيخ يصدم الهلال في صفقة ليونيل ميسي

في وقت يحتاج به الهلال السعودي لجهود كافة المنتمين له، للضغط لإتمام صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرفض تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، ذلك نهائيًا. (طالع التفاصيل)

ساوى الهلال بالنصر وأنقذ الاتحاد .. هذا الأهلي إذا نسيتوا!

توقعنا أن تهدأ حدة الشماتة في الأهلي، والتي بدأت منذ هبوطه لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى، مع مرور الأيام، لكن مرت أشهر، ومعها تزداد حدة الشماتة والتقليل.

فدعونا نستعرض سويًا أبرز اللقطات من تاريخ الأهلي، بل القليل منها، إذ سنتحدث فقط عن ست لقطات، وما لم يتم ذكره هو الكثير. (طالع التفاصيل)

طرح تذاكر مواجهة الهلال وشباب الأهلي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا، طرح تذاكر مواجهة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، في دور الـ16 من دوري الأبطال، عبر موقعه الرسمي.

المباراة من المقرر أن تقام في 20 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية "الدوحة".

ترقب إعلان القائمة الآسيوية

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الهلال سيعلن مساء اليوم، قائمته التي ستشارك في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

الزعيم من المقرر أن يلتقي بشباب الأهلي الإماراتي في 20 من الشهر الجاري، في قطر، على أن يطير للدوحة في 18 من فبراير الجاري.

الهلال ممثل السعودية في البطولة العربية

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بترشيح الثلاثي الهلال، النصر والاتحاد، للمشاركة في مأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

البطولة من المقرر أن تستضيفها السعودية في منتصف العام الجاري، لتعود من جديد بعد توقف دام عامين.

انتعاش جديد منتظر لخزينة النادي

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أنه من المنتظر أن تنتعش خزينة الهلال بـ2.026.301 ريال كمكافأة من الاتحاد الآسيوي، حال نجاحه في العبور من دور الـ16 بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يحصد كل فريق هيتجاوز هذا الدور على المكافأة نفسها، بعدما حصد كل فريق على مكافأة العبور من دور المجموعات، إذ حصل الهلال وقتها على 385 ألف دولار.

البرازيل تستهدف كويلار

أشارت مصادر صحيفة " uol" إلىأن نادي إنترناسيونال البرازيلي وضع عينه على الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب وسط الهلال، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البرازيلية أن إنترناسيونال يريد شراء الموسم المتبقي من عقد اللاعب مع الهلال، في ظل حاجته الماسة للاعب وسط.

كذلك أكدت أن النادي البرازيلي لن يكتفي بمخاطبة الهلال، بل سيرسل له وفد رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة.

عقدا رعاية في 48 ساعة

أعلن نادي الهلال أمس الثلاثاء، توقيع عقد رعاية جديد مع بنك الرياض، لمدة ثلاث سنوات ونصف، مقابل 157.5 مليون ريال.

ومن المقرر أن يوضع شعار البنك على أعلى قميص الزعيم من الخلف، ولن يقتصر الأمر على فريق الكرة الأول فقط، بل مختلف الألعاب.

واليوم، أعلن الزعيم توقيعه عقد شراكة جديد مع شركة "جاهز" الدولية لمدة موسمين، التي كانت راعية للنادي بالفعل خلال السنوات الماضية.

وكأن العالم اجتمع ضده .. الهلال بين النارين!

عالم استثنائي في تاريخ الهلال، اكتمل بخبر استضافة السعودية لكأس العالم للأندية 2023، ليرفض أن يترك للزعيم فرصة اختيار جبهته القتالية. (طالع التفاصيل)

نصر كريستيانو رونالدو واتحاد عبد الرزاق حمدالله وهلال وصيف العالم .. احبسوا أنفاسكم!

استمتعنا بما مر من الموسم الجاري في دوري روشن السعودي، سواء من حيث قوة وإثارة المباريات أو صخب وأجواء الجماهير أو حضور النجوم ومهاراتهم الفردية، لكن المؤكد أن ما مضى من الموسم كان شيئًا والقادم هو شيء مختلف تمامًا. (طالع التفاصيل)