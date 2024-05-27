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تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | سفيان رحيمي يكشف سر الإطاحة بالزعيم من آسيا، وإراحة نجمين أمام الوحدة

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نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 مايو 2024.

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غياب مالكوم وعودة الشهراني وإراحة نجمين أمام الوحدة

شهدت قائمة الهلال لمواجهة الوحدة في ختام دوري روشن السعودي مساء اليوم الإثنين غياب البرازيلي مالكوم للإصابة وعودة الظهير الأيسر ياسر الشهراني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

وقرر المدرب جورج جيسوس استبعاد النجمين ياسين بونو وروبن نيفيش لمنحهما قسطًا من الراحة قبل مواجهة النصر المرتقبة في نهائي كأس الملك يوم الجمعة القادم.

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