أخبار الهلال اليوم | سفيان رحيمي يكشف سر الإطاحة بالزعيم من آسيا، وإراحة نجمين أمام الوحدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 مايو 2024.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
غياب مالكوم وعودة الشهراني وإراحة نجمين أمام الوحدة
شهدت قائمة الهلال لمواجهة الوحدة في ختام دوري روشن السعودي مساء اليوم الإثنين غياب البرازيلي مالكوم للإصابة وعودة الظهير الأيسر ياسر الشهراني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.
وقرر المدرب جورج جيسوس استبعاد النجمين ياسين بونو وروبن نيفيش لمنحهما قسطًا من الراحة قبل مواجهة النصر المرتقبة في نهائي كأس الملك يوم الجمعة القادم.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
كاسترو طالبه بالتسخين ورونالدو حيّاه بـ"السلام عليكم" .. نجم النصر السابق يزور الرياض ويتمنى الفوز بكأس الملك!
زيارة مفاجئة من نجم النصر السابق..
النصر يُواجه الهلال يوم الجمعة القادم
"كاراسكو بديلًا لبنزيما ورفض تتويج الهلال وفشل صفقة مورينيو" .. مسؤول الشباب يحسم العديد من الملفات النارية!
نائب رئيس الشباب يكشف الكثير من الملفات الخطيرة..
الأندية طلبت التراجع عن قرار تقليص القوائم والرد وصل بالفعل
ماذا قالت لجنة الانضباط في واقعة السلوك المشين للاعب النصر؟
النصر يُواجه الهلال يوم الجمعة القادم
الحادية عشرة للهلال أم السابعة للنصر؟
رقم هائل للأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي..
ماذا قال هداف آسيا عن تجاوز الهلال والنصر في البطولة؟