أخبار الهلال اليوم | نيمار يكشف مرشحه للكرة الذهبية، ومطالبة سالم الدوسري بالاعتزال دوليًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 أكتوبر 2024.

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البدء بتركيب المدرج المؤقت في ملعب "المملكة أرينا"

تداول مغردون عبر منصة إكس مقاطع فيديو تُظهر الأعمال في ملعب "المملكة أرينا" الخاص بالهلال.

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وأظهرت المقاطع البدء بتركيب المدرج المؤقت ليكون جاهزًا لحضور الجماهير خلال مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي.

هلاليان ضمن التشكيل المتوقع للسعودية أمام البحرين

كشفت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات المنتخب السعودي عن ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة البحرين مساء اليوم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واتضح من خلال تلك الملامح وجود لاعبين من الهلال، الأول هو المدافع حسان تمبكتي والثاني هو الجناح سالم الدوسري، في التشكيل الأساسي للأخضر.

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