أخبار الهلال اليوم | رسالة من نيمار بعد جدل عمليته الجراحية وجديد قضية حسان تمبكتي والشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الثالث من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الثالث من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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جيسوس يعود

عاد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، ظهر اليوم للرياض، وانضم معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الفتح.

الزعيم يلاقي النموذجي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن.

ووصل جيسوس من البرتغال بعدما سافر إليها خلال الساعات الماضية، نظرًا لوفاة شقيقه.

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ثنائي الهلال جاهز للفتح

انضم الثنائي روبن نيفيش وعبد الإله المالكي لتدريبات الهلال بالأمس، استعدادًا لمواجهة الفتح، لتتأكد جاهزيتهما للمباراة.

الثنائي كان قد عانى من الإنفلونزا، حالت دون مشاركتهما في مران أول أمس، لكنه تماثل للشفاء وخاض مران الأمس بصورة طبيعية.

"سأعود لكم قريبًا" .. نيمار يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد نجاح عمليته

حرص النجم البرازيلي نيمار جونيور، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الهلال، بعد أن نجحت الجراحة التي خضع لها أمس الخميس في البرازيل بالركبة. (طالع التفاصيل)

توابع انتقال تمبكتي للهلال .. سر قانوني "صادم" في قضية مدير احتراف الشباب!

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة جديدة في قضية ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب السعودي، والتي اشتعلت بعد انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى الهلال. (طالع التفاصيل)

تفاصيل ترعب الهلال .. لماذا استغرقت عملية نيمار "ضعف الوقت الطبيعي"؟

أجرى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، عملية جراحية؛ للعلاج من إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

"السعودية تشتري الجميع" .. شكوى إيطالية من هيمنة دوري روشن على نجوم السيري آ!

يبدو أن دوري روشن السعودي، يستهدف السيطرة على الدوري الإيطالي عن طريق ضم أبرز لاعبيه ومدربيه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

خطوة نحو دوري روشن؟ نجم يوفنتوس السابق يتدرب في الرياض

يتواجد أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي السابقين في العاصمة السعودية الرياض خلال الوقت الحالي، وسط مؤشرات قوية بأنه سينضم إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

قرعة كأس الملك | ديربي بين النصر والشباب .. ومواجهة صعبة للهلال وسهلة للاتحاد

أجريت مساء أمس الخميس، قرعة دور "ربع النهائي" من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

حرمان وتقييد وسلب القوة .. نجوم دوري روشن يتحولون إلى مظاليم!

لا شك بأن أندية دوري روشن السعودي حاليًا تمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكن بعضهم يُعاني بسبب تعرضهم للظلم فنيًا مع أنديتهم! (طالع التفاصيل)

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