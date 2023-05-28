أخبار الهلال اليوم | رد صادم من طارمي .. ومكافأة خاصة لنادي الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 28 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023.

رحيل رباعي الهلال .. وظروف عائلية تهدد بقاء هذا اللاعب!

يجهز مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لـ"تغيير شامل" في صفوف أجانب الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"آسف لتذكيركم بأوراوا" .. تهنئة يابانية إلى الاتحاد بتوصية هلالية!

مازالت الاحتفالات مستمرة بتتويج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وآخرها تلقي مشجعي العميد تهنئة يابانية بتوصية هلالية. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتخذ قرارًا مصيريًا بعد خطف الاتحاد لقب الدوري

بعد ساعات قليلة من تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بدأ عشاق الهلال، يتساءلون عن مصير فريقهم؛ في ظل الدعم المنتظر للعميد. "اقرأ التفاصيل"

بعد حرمان النصر ورونالدو من الدوري .. مكافأة هلالية مالية ضخمة إلى الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد، مكافأة هلالية ضخمة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

هدف يهدد سالم الدوسري وماريجا في الهلال .. "كسر مضاعف بالحوض"

على طريقة تم وصفها بأنها تشبه أهداف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سجل النجم الشاب محمد القحطاني، هدفًا رائعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في شباك أبها. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | حتى الأطفال يسألون .. رد مربك من الهلال حول ضم ليونيل ميسي!

ربطت بعض التقارير خلال الفترة الماضية، بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي الهلال، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

مهدي طارمي يرفض عرض الهلال

كشف الإعلامي الرياضي داوود إيكدري، عن رفض مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي للعرض المقدم له من نادي الهلال.

وكتب إيكدري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "حسب مصادري، طارمي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الهلال، راتبه السنوي 3 ملايين دولار، ولكن اللاعب الإيراني رفضه لأنه يريد الاستمرار في أوروبا".