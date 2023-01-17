أخبار الهلال اليوم | رامون دياز يحتفل وفلامنجو يهدد الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الـ17 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ17 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

72 ساعة تحدد موقف إيجالو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن موقف النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال، من العودة للمشاركة في المباريات، سيتحدد عقب ثلاثة أيام "يوم الجمعة المقبل".

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الطبي للزعيم ضاعف محاولاته لتجهيز إيجالو قبل مواجهة أبها المقبلة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ومن المرجح أن يلحق بها النيجيري.

دياز يحتفل بـ100 مباراة مع الهلال

احتفل الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، بقيادة الزعيم في 100 مباراة، متوجهًا بالشكر للاعبين.

وكتب المدرب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد بإكمال أكثر من 100 مباراة مع هذا النادي الرائع، وهو ما يجعلني أشعر بأنني في بيتي، شكرًا جزيلًا للاعبين والمديرين وجماهير النادي، شكرًا لهذا البلد الرائع، سنواصل العمل لمواصلة صنع التاريخ، تحياتي للجميع".

50 أسطورة وثلاث هدايا .. تفاصيل فعاليات مواجهة الهلال والنصر أمام باريس

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أن اللقاء يحظى باهتمام عالمي. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو القائد .. الكشف عن قائمة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

أعلن خالد الشنيف مدير فريق موسم الرياض قائمة اللاعبين المختارين من ناديي الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض يوم الخميس القادم ضمن فعاليات موسم الرياض. (طالع التفاصيل)

مهددًا الهلال وريال مدريد .. دافع إضافي لفلامنجو للفوز بكأس العالم للأندية!

كشف أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم عن مكافأة استثنائية لصالح فريق فلامنجو حال نجح في الفوز بكأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

Shahid