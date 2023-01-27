أخبار الهلال اليوم | دياز يدافع عن لاعبيه .. ومكسب هزيمة السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الـ27 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ27 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سالم الدوسري ليس بدعًا .. ضحية عيون حساد أم رعونة يلام عليها؟

في وقت يحتاج به سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، لكل فرصة لتصحيح علاقته بالجماهير، أتت الليلة الرياح بما لا تشتهي السفن. "اقرأ التفاصيل"

"خسارة الهلال السوبر السعودي مكسب والسبب المونديال"

يرى الإعلامي الرياضي عادل مرضي، أن خروج نادي الهلال من كأس السوبر السعودي، هو أكبر مكسب له، على الرغم من توديع البطولة في دور نصف النهائي. "اقرأ التفاصيل"

إلى الهلال .. دولة الظلم ساعة!

بدأ الهلال في حصد ما جناه خلال الفترة الماضية، والبداية بوداع أول بطولة له في الموسم الجاري، إذ تم إقصائه من كأس السوبر السعودي، بهزيمة أمام الفيحاء، الفريق نفسه الذي كان قد أطاح به من كأس الملك الموسم الماضي. "اقرأ التفاصيل"

دياز: خسارة السوبر ليست بسبب تشبع اللاعبين بالبطولات

دافع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن لاعبيه، بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي على يد الفيحاء.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي: "الخسارة ليست بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولعبنا بأسلوبنا المعتاد ولم نوفق في الوصول إلى مرمى المنافس".

Shahid