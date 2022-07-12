أخبار الهلال اليوم | حقيقة إصابة الشهراني المزمنة والبليهي يتمسك بشروطه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 7 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق السابع من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

هل يعتزل نهائيًا؟ .. المقربون من الشهراني يوضحون الحقيقة

تضارب كبير في الأنباء حول الحالة الصحية لياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال كأس العالم قطر 2022، لكن مقربون منه حسموا الأمر. (طالع التفاصيل)

البليهي يواصل مماطلته .. كشف سر الخلاف حول تجديد عقده مع الهلال

مع تألق علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، رفع اللاعب مطالبه من أجل التجديد للزعيم. (طالع التفاصيل)

ما هي حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال؟

مع ارتباط رونالدو بالانضمام إلى النصر حسب أكثر من مصدر، فقد خرجت تقارير ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى غريمه نادي الهلال، فما هي الحقيقة؟ (طالع التفاصيل)

"لهذا السبب .. الهلال لن يستفيد من مواجهة نيوكاسل"

يرى الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال أن الهلال لن يستفيد فنيًا من المباراة الودية أمام نيوكاسل والتي ستلعب في الرياض مساء الخميس القادم ضمن فعاليات موسم الدرعية المقام حاليًا في السعودية. (طالع التفاصيل)

"لاعبو الهلال ليسوا الأفضل"

يرى الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن لاعبي الهلال ليس الأفضل في الدوري السعودي، مؤكدًا أن الدوري من هم أفضل منهم، لكن لم يحالفهم الحظ للمشاركة في مونديال قطر.

بعض الاعلاميين الهلاليين يحاولون اقناع الشارع الرياضي بان لاعبي #الهلال هم فقط الاميز والأبرز.. مع عدم صحة هذا الكلام‼️

الدوري السعودي الأقوى آسيويا يضم مواهب مميزة ورائعة بل وافضل من بعض لاعبي الهلال المشاركين في #كأس_العالم_2022_قطر لكن …#كاس_العالم_FIFA pic.twitter.com/QpisazenWf — 🇸🇦 خالد أبوغانم 🇸🇦 (@alghanim70) December 7, 2022

سيدات الهلال تسقطن أمام النصر

خسر سيدات الهلال أول ديربي لهن في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، أمام النصر، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة.

العالمي حسم المباراة بثنائية نظيفة، سجلتهما سامية العوني وإيزابيلا.