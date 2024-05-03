أخبار الهلال اليوم | جورج جيسوس يورط الزعيم .. وهتافات جماهير الأهلي المسيئة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 3 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024.

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"على وزير الرياضة أن يتدخل" .. جورج جيسوس يورط الهلال في قضية تسريبات تهز الرأي العام

"الأهم أن نفوز في نهائي كأس الملك يوم 31 مايو".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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وكيل لاعبين يحرض لاعب الهلال على الانتقال إلى الأهلي .. "مظلوم"

"أريده في الأهلي".. هكذا تحدث أحد وكلاء اللاعبين، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

روبرتو فيرمينو: الهلال يستحق مكانته ولكن!

شدد روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي على حاجة فريقه للجماهير خاصة في الفترة القادمة، وأشار إلى أن الراقي سيستغل عامل الأرض والجمهور في مباراة الهلال المرتقبة. "اقرأ التفاصيل"

يايسله يرفع القبعة لنجوم الأهلي .. ويتمسك بـ"موقفه الغاضب" ضد كلاسيكو الهلال!

أعرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن سعادته بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | قبل الكلاسيكو .. جماهير الأهلي تستفز الهلال بـ"هتافات مسيئة"

تعمدت جماهير النادي الأهلي السعودي، "إهانة" عملاق الرياض الهلال؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"هكذا سيفوز الأهلي على الهلال!" .. رياض محرز يشعل الكلاسيكو مبكرًا

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، عن رضاه التام على أداء ومستوى الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

اقتحم الحرب الجماهيرية انتقامًا لروبن نيفيش .. عضو شرف الهلال يسقط محمد نور "ضحية له"

لم يتقبل حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، "السخرية" من النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من قِبل جماهير الاتحاد؛ ليقرر "الانتقام" بقسوة. "اقرأ التفاصيل"

تعهُد مكتوب .. خطاب من النصر إلى اتحاد الكرة لـ"تنفيذ طلبه" قبل نهائي الكأس أمام الهلال

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، بـ"طلب" إلى اتحاد الكرة السعودي؛ بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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