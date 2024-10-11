أخبار الهلال اليوم | جورج جيسوس يُعوض الدوليين بالتدريبات .. وحسم قضية برشلونة بشأن مالكوم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.

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جورج جيسوس يستدعي لاعبي الشباب لتعويض الدوليين

قام المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال، باستدعاء عددًا من لاعبي درجة الشباب بالنادي، من أجل تعويض غياب الدوليين الملتحقين بمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الحالية.

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ويغيب عن صفوف الهلال 9 لاعبين دوليين، بين محليين ومحترفين، ولذلك فضّل جيسوس استدعاء لاعبين من درجة الشباب وفقًا لصحيفة "الرياضية".

رسالة للأخضر .. أول تعليق من علي البليهي بعد استبعاده من المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليابان في جدة مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو اللقاء الذي يغيب عنه المدافع علي البليهي بقرار من المدرب روبرتو مانشيني. "اقرأ التفاصيل"

رد قانوني حاسم .. حقيقة "سرية" عقود كريستيانو رونالدو والنجوم العالميين مع السعودية!

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد "تسريب" رواتب أبرز النجوم العالميين، المحترفين في دوري روشن؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"يواصل إبهار جماهير الهلال" .. رينان لودي يسير عكس الاتجاه خلال فترة التوقف

نجح الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في أن يكسب حب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد أن كان "منبوذهم الأول". "اقرأ التفاصيل"

"حرمان الأهلي من 3 صفقات عالمية ومفاجأة خالد العيسى" .. تحذير خطير عن مستقبل النادي!

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن "مفاجآت مدوية" بخصوص النادي الأهلي السعودي، الذي يُعاني من مشاكل إدارية وفنية عديدة، مع بداية الموسم الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

حسم قضية نجم الهلال .. "كاس" تصدر قرارها في صراع برشلونة وزينيت بسبب صفقة مالكوم

اتخذت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرارها النهائي في صراع العملاق الإسباني برشلونة، مع نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ بشأن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الهلال السعودي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الانتقال إلى دوري روشن أم التوجه للتدريب؟ الكشف عن مصير جورجينيو مع آرسنال

حسم الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات، مصير النجم الإيطالي جورجينيو لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، وسط التكهنات بشأن احتمالية انتقاله إلى دوري روشن السعودي أو التوجه إلى عالم التدريب. "اقرأ التفاصيل"