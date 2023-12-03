أخبار الهلال اليوم | جنون نيمار، وفلسفة جيسوس الخاصة في إراحة اللاعبين

المالكي: هدفنا الفوز فقط أكد عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال أن فريقه يدخل كل مباراة بهدف الفوز فقط، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على مواجهة نساجي في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين. وأضاف "نمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وعلى أتم الاستعداد لخوض أي مواجهة، لدينا عيادة طبية ممتازة تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع والعودة للمباريات".

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جيسوس: لا أعترف بمبدأ "إراحة" اللاعبين

قال جورج جيسوس المدير الفني للهلال أنه لا يعترف أبدًا بمبدأ إراحة لاعب ما عن أي مباراة، مشيرًا إلى أن ما يُحدد التشكيل هو جاهزية اللاعبين وظروف المواجهة.

المدرب أشاد بنجم الوسط سلمان الفرج، مؤكدًا أنه أحد العناصر المهمة له لكن ما يجعله بعيدًا عن اللعب هو عودته الحديثة من الإصابة، كما قال عن مواجهة نساجي "نسعى في مباراة الغد لمواصلة سلسلة انتصاراتنا وهدفنا كسب النقاط الـ3، لم يكن لدينا الوقت الكافي للراحة، خضنا مرانًا واحدًا هو الوحيد قبل اللقاء".