أخبار الهلال اليوم | ثنائية الدفاع أمام الفيحاء، وخطوة مهمة في مفاوضات ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 إبريل 2023.

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رغم تصريحات دياز .. الهلال بالتشكيل الأساسي أمام الفيحاء

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب رامون دياز سيدخل لقاء الهلال والفيحاء الليلة بالتشكيل الأساسي، وذلك رغم تصريحاته عقب مواجهة الخليج باللجوء للتدوير بين اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن دياز استقر على الثنائي علي البليهي جانج هيون سو لقيادة الدفاع، ويغيب عن اللقاء حمد اليامي وسلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الإله المالكي وياسر الشهراني ومتعب المفرج.

الهلال يستهدف المركز الثالث

يخوض الهلال مساء اليوم أمام الفيحاء آخر مؤجلاته في دوري روشن السعودي، والتي سيسعى خلالها لحصد النقاط الثلاثة والتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب.

الهلال يتواجد رابعًا بـ42 نقطة خلف الشباب صاحب الـ44 نقطة، ويهدف رامون دياز لدخول المواجهة القادمة مع الليوث مساء الجمعة القادم وهو متفوق نقطيًا.

الهلال واجه الفيحاء مرتين هذا الموسم، فاز في الأول وكانت في الدوري وخسر الثانية وكانت في كأس السوبر السعودي، وبشكل عام فاز الهلال 5 مرات على خصمه في دوري المحترفين وخسر مرتين وتعادل مرتين.

الشباب يترقب موقف نجم وسطه من مواجهة الهلال

يترقب فيسنتي مورينو المدير الفني للشباب حسم موقف نجم وسط الفريق رياض شراحيلي من مواجهة الهلال في الملز يوم الجمعة القادم.

لاعب الوسط السعودي تعرض لإصابة عضلية خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير ومن المقرر أن يخضع لاختبارات طبية اليوم الثلاثاء لتحديد قدرته على مواجهة الهلال من عدمها.

نجوم العالم يدعمون الشباب أمام الهلال

الهلال سيواجه الشباب في قمة منتظرة يوم الجمعة القادم.

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