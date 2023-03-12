أخبار الهلال اليوم | تحديد موعد عودة عبدالإله المالكي .. والحديد يجهز الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 مارس 2023.

تصريحات سلمان الفرج؟ "ما يأكلون إلا بملعقة الاتحاد!"

أثارت تصريحات سلمان الفرج قائد ولاعب وسط نادي الهلال الجدل، بعدما تحدث عن انتصار الاتحاد على النصر، في دوري روشن للمحترفين السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الأمن العام يتحرك .. أول رد فعل بعد الاعتداء على مشجع نصراوي خلال لقاء الهلال والتعاون

استجاب الأمن العام بشكل سريع للدعوات التي انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن مشهد الاعتداء على مشجع نصراوي خلال مواجهة الهلال والتعاون. "اقرأ التفاصيل"

تحديد الموعد النهائي لعودة عبد الإله المالكي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أنه تم تحديد الموعد النهائي لعودة عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالكي سيعود إلى ركل الكرة والمشاركة في التدريبات شهر أغسطس المقبل، خلال معسكر الزعيم استعدادًا للموسم الجديد.

الحديد واللياقة يُجهزان الهلال للقاء الاتفاق

عاد فريق نادي الهلال إلى تدريباته الجماعية، وذلك بعد مباراة التعاون بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعبين الأساسيين في تدريبات استرجاعية، بينما فرض على الآخرين تطبيقات بدنية ولياقية في صالة الحديد.