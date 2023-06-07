أخبار الهلال اليوم | إنتر ميامي يستهدف هدف آخر للهلال .. ومحاولة أخيرة لإقناع ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

إيميليانو دياز ساخرًا من وضع كريستيانو رونالدو في السعودية: لا يمكن مقارنته بليونيل ميسي

تحدث الأرجنتيني إيميليانو دياز؛ المدرب المساعد السابق للهلال السعودي، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، ساخرًا من تأثيره مع العالمي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي فارق. "اقرأ التفاصيل"

باب السعودية مُغلق .. قفزة هائلة لإنتر ميامي في سباق صفقة ليونيل ميسي

بينما كان يتحدث الجميع خلال الأيام الماضية عن الفارق الكبير بين العرض السعودي ونظيره الأمريكي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قفز نادي إنتر ميامي خطوات في السباق نحو ليو. "اقرأ التفاصيل"

لاعب الهلال السابق يدعي: تعرضت للسب من أول يوم وتهديدات أعادتني للتدريبات

كشف البرازيلي رودريجاو؛ لاعب الهلال السعودي الأسبق، بعض من كواليس فترة تمثيله للزعيم، موضحًا أن جهله بقواعد البلد وضعه في موقف محرج أكثر من مرة."اقرأ التفاصيل"

قنبلة الميركاتو | ميسي يهدد استقرار النصر .. كريستيانو رونالدو يفتح باب الرحيل لمزاملة ليونيل

صدق أو لا تصدق، ربما يكون نادي النصر، الأكثر حرصًا في الوقت الحالي، على انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الهلال، في الصيف الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بعد ضربة ليونيل ميسي .. الهلال مهدد بخسارة صفقة جديدة لإنتر ميامي

"صيف الصدمات لنادي الهلال"؛ هكذا تخشى جماهير الفريق الأزرق، بعد الضربة غير المتوقعة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

الشباب يقول كلمته الأخيرة .. هل ينتقل ثنائي المنتخب السعودي إلى الهلال والنصر؟

حسم نادي الشباب، قراره النهائي من انتقال حسان تمبكتي ومتعب الحربي، ثنائي الفريق الأول ومنتخب السعودية، إلى الهلال والنصر على التوالي، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

تحرك أخير من الهلال لمحاولة إقناع ميسي

كشفت الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس، عن تحرك أخير من نادي الهلال، لمحاولة إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتعاقد مع نادي الزعيم."اقرأ التفاصيل"