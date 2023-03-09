أخبار الهلال اليوم | إصابة سالم الدوسري .. وسلمان الفرج يتجاوز الاختبارات الطبية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق التاسع من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق التاسع من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

هل سينتقل ليونيل ميسي إلى النصر؟ وليد الفراج يحسمها

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، حول إمكانية الجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق نادي النصر بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

مستعينًا بالهلال .. جمهور فلومينينسي يذل فلامنجو في ديربي فلا-فلو

مازالت الجماهير البرازيلية المنافسة لفلامنجو، تستعين بنادي الهلال في جميع المناسبات، من أجل تذكيره بالهزيمة التي تلقاها في كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث حدث ذلك في ديربي فلا-فلو ضمن منافسات الدوري البرازيلي. "اقرأ التفاصيل"

إصابة سالم الدوسري في مفصل القدم

أعلن نادي الهلال عن إصابة سالم الدوسري جناح الفريق في مفصل القدم، وذلك قبل مباراة الفريق أمام التعاون بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وغاب الدوسري عن المشاركة في تدريبات الجماعية للهلال اليوم الخميس، مما يعني أنه لن يستطيع المشاركة في مباراة التعاون.

الفرج يتجاوز الاختبارات الطبية

تجاوز سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، الاختبارات الطبية التي خضع لها، على هامش تدريبات فريقه.

وتعرض الفرج للإصابة في الحوض والظهر، جعلته يغيب عن مباراة الفتح الماضية، والتي خسرها الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

المالكي يدخل المرحلة الثانية من التأهيل

دخل عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال، في المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتتشهد المرحلة الثانية من التأهيل التركيز على تأهيل عضلة الركبة، مع الاعتماد على ساند لها وبشكل متفاوت، لتسريع عملية التقوية.