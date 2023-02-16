أخبار الهلال اليوم | انضمام الثنائي المصاب للآسيوية .. وليوناردو جارديم يغضب الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 16 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

"نصراوي ويكره الزعيم" .. انقلاب على حساب يحمل اسم الهلال بسبب الاتحاد!

عبرت جماهير نادي الهلال عن غضبها تجاه أحد الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم النادي الأزرق، وذلك بسبب نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ميشايل ديلجادو عن الفوز على فلامنجو: لم أصدق خسارتهم أمامنا!

كشف الإعلامي البرازيلي جواو ميرسيو؛ مدير المركز الإعلامي السابق لنادي فلامنجو البرازيلي، عن دهشة مواطنه ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، لعدم خسارة فريقه في نصف نهائي مونديال الأندية. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتجاهل عبدالله عطيف .. وترقب الشباب والأهلي

لم يجد عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال أي اهتمام من جانب ناديه، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الفترة الحالية، حيث لا توجد رغبة حتى الآن لتجديد عقده. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | جارديم يكشف سراً من أسرار الهلال لشباب الأهلي ويغضب جماهيره

تسبب البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب أهلي دبي، في حالة من الجدل قبل المواجهة المرتقبة لناديه ضد الهلال في دوري أبطال آسيا. "شاهد التفاصيل"

رامون دياز يضم اليامي والبريك

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق نادي الهلال، قرر ضم حمد اليامي ومحمد البريك إلى قائمة الفريق المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليامي تعافى من الإصابة في العضلة الأمامية، بينما تماثل البريك للشفاء من الإصابة في عضلة الساق.