أخبار الهلال اليوم | انتهاء آمال "الشهراني"، وماريجا يُعزز الغيابات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 يناير 2022.

انتهاء آمال الشهراني

لم يعد هناك مجالًا للشك أو الأمل، حسم نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها ياسر الشهراني مدافع الهلال موقفه من اللعب مع الفريق هذا الموسم.

اللاعب الغائب منذ العودة من قطر خضع لفحوصات جديدة في مستشفى الحرس الوطني على مدى اليومين الأخيرين وقد أظهرت عدم إمكانية عودته للفريق قبل مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

شاهد | استقبال جميل للهلال في بريدة

وصلت بعثة الهلال إلى بريدة مساء أمس استعدادًا لمواجهة الرائد الليلة في مباراة مقدمة من الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وحظيت البعثة باستقبال جميل في فندق الإقامة ومن الجماهير الهلالية المتواجدة في بريدة.

بركاوي ينضم لغيابات مباراة الرائد والهلال

يُعاني الهلال من غيابات عديدة أمام الرائد بسبب الإصابة، لكن أصحاب الملعب سيفتقدون كذلك لمهاجمهم البارز كريم بركاوي للإصابة.

بركاوي أحرز أحد هدفي الرائد في مباراة الفوز على ضمك في المباراة الأخيرة.

ماريجا ينضم لقائمة الغائبين عن الهلال أمام الرائد

انضم المهاجم المالي للغيابات ولم يستطع السفر لبريدة رغم سلامته.

رغم سلامته .. ماريجا يُعزز أزمة غيابات الهلال أمام الرائد

Shahid