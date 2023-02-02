أخبار الهلال اليوم | الوداد يقدم 3 لاعبين جدد .. ومراقبة دياز!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 فبراير 2023.

"النصراوي ارتدى قمصان منافسي الهلال .. والاتحاد جعله يرتدي شعار الزعيم!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الهلال أجبر الجمهور النصراوي على ارتداء قمصان منافسيه خلال 30 عامًا، ولكن نادي الاتحاد نجح في جعلهم يرتدون قميص الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال يُشبه الأهلي المصري .. يجب أن يحذر من الوداد"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن نادي الهلال يُشبه الأهلي المصري، محذرًا الفريق الأزرق من الوداد المغربي، قبل مواجهته في كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

أولها مثالية وآخرها رباعية .. لحظات لا تنسى للهلال في مونديال الأندية

يتأهب فريق نادي الهلال للمشاركة الثالثة له في بطولة كأس العالم للأندية، بالبطولة المقامة حاليًا بالمغرب، بعدما شارك مرتين نسختي 2019 و 2021، فما هي أبرز اللقطات التي لن تُنسى في مسيرة الزعيم بالمونديال؟ "اقرأ التفاصيل"

مدرب الوداد يتغنى بنجوم الهلال

تحدث مهدي النفطي مدرب فريق الوداد المغربي، عن منافسه الهلال، مشيرًا لامتلاكه الكثير من النجوم، سواء محليين بالمنتخب السعودي أو محترفين أجانب.

النفطي قال خلال تصريحات قبل المباراة: "الهلال يمتلك نجوم مميزين مثل فييتو وماريجا وكويلار وكاريلو".

رامون دياز يراقب الوداد قبل مواجهته

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، طلب من مساعديه لمراقبة المباريات الأخيرة لفريق الوداد المغربي.

المدرب الأرجنتيني ينتظر من مساعديه تقريرًا مفصلًا عن نقاط القوة والضعف، بجانب الجوانب الفنية للفريق المغربي.

الوداد يقدم 3 لاعبين جدد قبل مواجهة الهلال

قدم نادي الوداد البيضاوي اليوم الخميس، 3 لاعبين جدد، نجح في إتمامها خلال فنرة الانتقالات الشتوية.

وقدم الوداد المهاجم الكاميروني ديديه لامكل زي، والمدافع الفرنسي يحيى نادراني، والمدافع المغربي سامي العنابي، قبل مواجهة الهلال يوم السبت المقبل.