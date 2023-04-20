أخبار الهلال اليوم | الزعيم يتخلى عن عادته .. وقوة الاتحاد الضاربة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 إبريل 2023.

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"طلع كريستيانو رونالدو" .. صديق محمد جحفلي يطالبه بإخراجه!

تألق محمد جحفلي مدافع نادي الهلال في مباراة ديربي الرياض أمام النصر بشكل كبير، مما دفع البعض للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عانى من مراقبته طوال المباراة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. أول عريضة قانونية ضد كريستيانو رونالدو بسبب واقعة ديربي الرياض

يبدو أن ما فعله كريستيانو رونالدو في مباراة ديربي الرياض لن يمر مرور الكرام، حيث تم تقديم عريضة قانونية ضده، وذلك بسبب ما فعله عقب انتهاء اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يستعد للهلال بصفوف مكتملة

واصل فريق نادي الاتحاد استعداداته لمواجهة نظيره الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن أحمد شراحيلي مدافع الفريق وعبد العزيز البيشي الظهير الأيسر، انضما للتدريبات، لتكتمل صفوف العميد لمواجهة كلاسيكو كأس الملك.

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال مساء يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يتخلى عن عادته قبل ديربي الرياض!

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي الهلال تخلى عن عادته بالدخول في معسكر مغلق قبل المباريات، وبعد انتهاء آخر تدريب للفريق.

وأكدت الصحيفة على أن الأرجنتيني رامون دياز سمح للاعبي الهلال بالانصراف إلى منازلهم عقب انتهاء تدريب الإثنين الماضي، لقضاء يوم رمضاني بين أسرهم، بينما بقي اللاعبون الأجانب فقط داخل المعسكر.

Shahid