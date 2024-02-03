أخبار الهلال اليوم | الأهلي يحرم الزعيم من نجمه .. وبكاء جانج هيون سو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 3 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 3 فبراير 2024.

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كان حلمًا كبيرًا للزعيم .. الأهلي يمنع انتقال نجمه إلى الهلال بـ"عقد جديد" رسميًا

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، في قطع الطريق أمام الفرق المنافسة، وخاصة عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بـ"الحفاظ" على أحد أبرز نجومه، رسميًا. "اقرأ التفاصيل"

خاص | "ارتبط اسمه بالهلال والاتحاد" .. موسى التعمري يرد على الانتقال إلى دوري روشن رسميًا

كشف النجم الأردني المتألق موسى التعمري، جناح نادي مونبيلييه الفرنسي، عن حقيقة تفاوض عدد من الأندية السعودية معه؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة .. اتفاقية "تجبر" إنتر الإيطالي على مواجهة هذا الفريق السعودي!

في مفاجأة جديدة.. يستعد أحد أبطال المسابقات المحلية السعودية؛ لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد مطالبته بالانتقال للهلال .. أندرسون تاليسكا يرد على "خيانة" النصر!

بعد أن كان يتعرض للهجوم.. أصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أحد أهم العناصر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والذي لا يُمكن الاستغناء عنه. "اقرأ التفاصيل"

بعد جدل إيقافه من عدمه .. مدرب الهلال يتخذ قرارًا جديدًا مع سلمان الفرج

في ظل الجدل الكبير بشأن معاقبته من عدمه.. اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قرارًا بشأن قائد الفريق سلمان الفرج. "اقرأ التفاصيل"

هل يقصد السخرية؟ .. هدية نجم النصر "الخيالية" إلى الهلاليين

أثار إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد الفوز الكبير على إنتر ميامي الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"

"بكاء وسر البقاء في الرياض رغم المرض المميت" .. كواليس أيام جانج هيون سو الأخيرة مع الهلال

كشف الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع نادي الهلال السعودي سابقًا والغرافة القطري حاليًا، عن كواليس هزيمته لمرض "السرطان". "اقرأ التفاصيل"

"له مكانة خاصة في قلبي".. جانج هيون يكشف سر علاقته القوية بنجم الهلال

أكد الكوري الجنوبي جانج هيون سو، لاعب الغرافة القطري الحالي، أن علي البليهي هو أفضل لاعب بجواره أثناء فترة تزاملهما في الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"لا توجد أي عقوبات ضده".. جيسوس ينهي مسلسل الصراع مع نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن الأزمة الأخيرة بين سلمان الفرج، نجم وقائد الهلال، و البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للزعيم. "اقرأ التفاصيل"

الديربي يشتعل .. تطور مفاجئ في موقف كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الهلال

تلقت جماهير النصر أنباء سارة قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال، المقررة الخميس المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض. "اقرأ التفاصيل"

"خذلك يا جيسوس".. نجم مانشستر يونايتد يرفض عرضًا فلكيًا من الهلال والسبب ماجواير!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تفاصيل رفض النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، الانتقال إلى أحد عمالقة السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. "اقرأ التفاصيل"

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