أخبار الهلال اليوم | اعتراف رامون دياز، وسلبية ميشايل الكبرى

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 مارس 2023.

رامون دياز يتجاوز نقاط إقالته الأولى من تدريب الهلال

وصل عدد النقاط المهدرة من الهلال خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي إلى 18 نقطة بعد الخسارة أمام الفتح مساء أمس في لقاء مؤجل.

رامون دياز المدير الفني للفريق تجاوز بذلك عدد النقاط المهدرة التي أدت لإقالته من تدريب الفريق خلال موسم 2017-2018، حيث بلغ آنذاك 17 نقطة وبعدها كانت الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لتُطيح به خارج الفريق العاصمي.

دياز نجح على المستويين القاري والعالمي هذا الموسم لكن هل يُطيح به الأداء المحلي المخيب من دكة بدلاء الهلال؟ سنرى.

دياز: لم نقدم مباراة جيدة وتأثرنا بالغيابات

اعترف رامون دياز المدير الفني للهلال أنهم لم يقدموا مباراة جيدة أمام الفتح مبررًا ذلك بالتأثر بالغيابات.

وأضاف عقب المباراة التي خسرها الزعيم 2-1 "لم نقدم مباراة جيدة ولم نسيطر على الكرة جيدًا، والدليل قلة وصولنا إلى مرمى الخصم، الأمر مقلق بالطبع خاصة بعد المستويات الرائعة التي قدمناها مؤخرًا".

تابع "تأثرنا بالغيابات، فقدنا حمد اليامي وسعود عبد الحميد وسلمان الفرج للإصابة. استبعاد الفرج لم يكن لإراحته لكن لتعرضه لإصابة في الحوض والظهر".

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