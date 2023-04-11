أخبار الهلال اليوم | اعتذار رامون دياز، ومصالحة لجنة الحكام للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 إبريل 2023.

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دياز يعتذر عن تصريحات مباراة الشباب

اعتذر رامون دياز المدير الفني للهلال عن تصريحاته ضد الحكم ماجد الشمراني عقب خسارة فريقه أمام الشباب في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 3-0.

وأكد دياز عقب التعادل مع الطائي مساء أمس أن الأخطاء البشرية واردة من الحكام، فيما أضاف عن التعادل "بدأنا اللقاء جيدًا وأضعنا فرصة التقدم قبل أن يتحسن الطائي ويُسجل هدفين".

تابع "تحسن الأداء في الشوط الثاني بعد إشراك بعض الأساسيين وتعادلنا وكدنا نخرج بالفوز، نواجه ضغطًا كبيرًا في المباريات ودوري هو إدارة الجهد بالشكل الأفضل، الدوري لم ينته بعد وسنقاتل حتى النهاية".

مدرب الطائي: أخرجنا الهلال من المنافسة على الدوري

أبدى ميريل رادوي المدير الفني للطائي سعادته بالحصول على نقطة من مواجهة الهلال مساء أمس في دوري روشن.

وأكد الروماني عقب اللقاء أنهم بذلك التعادل أخرجوا الهلال من المنافسة على لقب الدوري، وأضاف "أعتقد أن حظوظ الهلال في المنافسة على الدوري انتهت بهذا التعادل".

أتم "طلبت من اللاعبين إحراز 3 أهداف في الشوط الأول لكن هذا لم يحدث ودفعنا الثمن بعودة الهلال في الشوط الثاني".

شاهد ملخص اللقاء المثير بين الهلال والطائي

اللقاء انتهى بالتعادل 2-2.

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