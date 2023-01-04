أخبار الهلال اليوم | استبعاد بيريرا من الكلاسيكو .. وتحسن حالة البريك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 4 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

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جحفلي يغيب والفرج تدريبات لياقية

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ الخميس، بالجولة الـ12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات غياب محمد جحفلي مدافع الفريق بسبب تعرضه لإنفلونزا، كما أجرى سلمان الفرج قائد الفريق مرانًا لياقيًا بالجر وأداء تدريبات متنوعة بالكرة.

تحسن في حالة محمد البريك

أكدت تقارير صحفية على أن حالة الظهير الأيمن محمد البريك لاعب نادي الهلال في تحسن ملحوظ، حيث يعاني من الإصابة في العضلة.

وكان الهلال قد أعلن عن حاجة البريك إلى 5 أو 6 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

استبعاد بيريرا من مواجهة الكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، قرر استبعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا من مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

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أشارت الصحيفة إلى أن الاستبعاد يأتي بقرار فني من جانب دياز، الذي فضّل عدم ضم بيريرا لقائمة الزعيم.

Shahid