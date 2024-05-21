أخبار النصر اليوم | تسريبات تفجر غضب جماهير العالمي.. وصفقة ضخمة في الطريق!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ21 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تسريبات قميص الموسم الجديد تثير غضب جماهير النصر!

تفاجأت جماهير نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، بـ"تسريبات" جديدة، عن شكل قميص الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.. (طالع التفاصيل).

"تورط بسبب تصرفات كريستيانو رونالدو ومالكوم" .. مفاجأة في مصير رئيس لجنة الانضباط

بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كان أحد أبطال القصة، في الموسم الرياضي الحالي.. (طالع التفاصيل).

"قائد من قادة الدوري الإنجليزي" .. صفقة عالمية كبرى تمنح موافقتها للسعودية

في إحدى المفاجآت الكبرى، أكد الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي أن نادٍ عاصمي (الهلال، النصر، الشباب) حصل بالفعل على موافقة قائد أحد أهم فرق الدوري الإنجليزي والذي يعد مهمًا كذلك في منتخب بلاده.. (طالع التفاصيل).

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رد مفاجئ .. النصر يحسم موقفه من العرض الأوروبي لضم تاليسكا

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي بشكتاش التركي في الحصول على خدمات أحد محترفي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وموقف النادي السعودي.. (طالع التفاصيل).

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